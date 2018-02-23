Путин: Российские военные достойно выполняют свой долг

Свой воинский долг российские солдаты и офицеры выполняют достойно. Их работа позволяет эффективно осваивать современную технику, а также оттачивать мастерство в ходе проводимых учений. Соответствующее мнение высказал президент России Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных наград, проводимой в Кремле.

Николай Офицеров

», - заявил Путин.Также президент добавил, что в георгиевском зале Кремля, по традиции, государственные награды вручаются тем, кто совершил подвиг.», - заявил Путин, добавив, что сегодняшнее поколение военнослужащих преданно служит родине и народу России.