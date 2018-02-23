Путин: Российские военные достойно выполняют свой долг

«Сегодня, в День защитника Отечества, мы чествуем всех тех, для кого служба стала смыслом жизни и главным призванием настоящих патриотов, которые надежно стоят на страже государственного суверенитета и безопасности России», - заявил Путин.
Также президент добавил, что в георгиевском зале Кремля, по традиции, государственные награды вручаются тем, кто совершил подвиг.
«Сегодня вместе с нами также и молодые люди, юнармейцы. Вам еще предстоит выбрать свой жизненный путь, но вне зависимости от того, будет ли это военное дело или же гражданская профессия, вам уж точно есть на кого равняться, с кого брать пример. Уверен, что нравственным ориентиром для вас должна служить героическая история вооруженных сил России. Доблесть и честь офицерского корпуса, которым во все времена Россия гордилась», - заявил Путин, добавив, что сегодняшнее поколение военнослужащих преданно служит родине и народу России.