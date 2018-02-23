Донской штаб Вадимира Путина зарегистрировал своего 2018-го волонтера

В Ростове-на-Дону был организован предвыборный штаб Владимира Путина, который зафиксировал уже 2018-го волонтера.

Пелагея Лебединская

По статистике, веденной в штабах предвыборной компании Владимира Путина, город Ростов состоит на первом месте по числу принятых волонтеров. Со слов координатора регионального штаба Сергея Харахашяна, на вчерашний день был зарегистрирован по счету 2018 волонтер. На сегодняшний день их число составило 2078 желающих работать наблюдателями на участках, где будут проходить президентские выборы..В данный момент волонтеры обучаются работе наблюдателей на участках, где будут проходить президентские выборы, а также работают в общественной приемной Владимира Путина, где принимают посетителей.