Надежда Савченко предсказала «большую войну» в Европе

Через несколько лет начнется «большая война», в которой будут участвовать не только Украина и Россия, но и государства Европы, а границы их будут поделены по-новому. Такое объявление на украинском телевидении сделала депутат Надежда Савченко.

Виктория Озерова

Надежда Савченко выступила на украинском телеканале ZIK. Речь парламентария была посвящена судьбе Украины. По мнению депутата, миротворцы не смогут ничем помочь в вооруженном противостоянии на юго-востоке страны. Надежда Савченко считает, что дальнейшее развитие событий имеет два сценария. В соответствии с первым, Украину, Россию и Европу охватит «большая война» за передел уже имеющихся границ, территорией боевых действий при этом будет первая. По второму варианту произойдет смена власти в Украине и России или другие «непредсказуемые» события, которые, видимо, предотвратят бедствие.Также в речи Савченко отметила, что в скором времени Крым точно не вернется в состав Украины.