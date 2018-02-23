Надежда Савченко предсказала «большую войну» в Европе

Надежда Савченко выступила на украинском телеканале ZIK. Речь парламентария была посвящена судьбе Украины. По мнению депутата, миротворцы не смогут ничем помочь в вооруженном противостоянии на юго-востоке страны. Надежда Савченко считает, что дальнейшее развитие событий имеет два сценария. В соответствии с первым, Украину, Россию и Европу охватит «большая война» за передел уже имеющихся границ, территорией боевых действий при этом будет первая. По второму варианту произойдет смена власти в Украине и России или другие «непредсказуемые» события, которые, видимо, предотвратят бедствие.
Также в речи Савченко отметила, что в скором времени Крым точно не вернется в состав Украины.