Запад обязуется сохранять санкции против России, пока крымский регион остается под контролем Москвы. Так считает глава МИД Великобритании Борис Джонсон.

Никита Готский

По мнению дипломата, западные страны имеют обязательство противодействовать РФ со всей решительностью, что означает сохранение всех санкций против России, которые продлятся до того времени, пока регион остается под контролем Кремля. Как считает Джонсон, данные меры обязуются показать, что ни одна страна не может дробить соседние государств и якобы нарушать международное право.Также министр отметил фильм Андрея Корвашова о событиях в Крыму в 2014 году. Шеф британского МИД считает референдум фальшивым, критикуя по организации плесбицита действующего главу российского государства Владимира Путина. При этом он считает важным далее сотрудничать с Москвой, но с прямотой излагать свое мнение по поводу действий РФ.