Кадыров проклинает Сталина за депортацию чеченцев в 1944 году

Чеченский лидер Рамзан Кадыров считает, что в России каждый народ гарантированно имеет настоящие свободу и права. Также он проклял Сталина, депортировавшего чеченцев в 1944 году.

Никита Готский

Как пишет в соцсетях Кадыров, несмотря на то, что в истории чеченского народа имелось немало трагических моментов, сталинские репрессии не идут ни в какое сравнение. Кадыров проклинает Сталина, который, по его словам, 23 февраля 1944 года «загнал в скотские вагоны» жителей этой республики и выбросил в Казахстане и Алтае для работы в шахтах по выработке урана и свинца.Кадыров отмечает, что большинство чеченцев погибло от недоедания и заболеваний, а другие смогли остаться в живых благодаря «истинной вере». Президент северокавказской республики отметил, что люди помнят об этой национальной трагедии, но «строят новую Россию». Ранее Кадыров предлагал передать останки Сталина Грузии и убрать труп Ленина из Мавзолея.