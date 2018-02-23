Фруктовый чай оказался ядом: Учёные установили вредность напитка

Мнения

Фруктовый чай оказался ядом: Учёные установили вредность напитка

Почему не стоит пить фруктовый чай?

В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

От Редактора

В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

Оказалось, что Библия, это настольная книга учёных.

Сюжеты :

Пользователи Сети разыскали самую отвратительную гифку в мире Нежная сила: В Иркутске прошла фотосессия спасателей с котами Гимнастка Дарья Дмитриева: Все женщины хотят Радулова В соцсетях популярность набирает замёрзшая в фекалиях машина саратовца В мире появился вибратор, вызывающий пиццу Эвакуаторы без ГИБДД похищают автомобили в Краснодаре Пьяный канадский олимпийский чемпион произвел фурор в Пхенчхане Жириновский: Я заставлю весь мир учить русский язык В Подмосковье танк убирает снег на улице Блогер Хованский рассказал об угрозах расправы со стороны рэпера Птахи Люди стали чаще использовать смартфон во время похорон и секса Секс-волонтеры для женщин в Москве оказались в дефиците
| | Кадыров проклинает Сталина за депортацию чеченцев в 1944 году

Кадыров проклинает Сталина за депортацию чеченцев в 1944 году

Сегодня, 14:18
Чеченский лидер Рамзан Кадыров считает, что в России каждый народ гарантированно имеет настоящие свободу и права. Также он проклял Сталина, депортировавшего чеченцев в 1944 году.

Кадыров проклинает Сталина за депортацию чеченцев в 1944 году

 

Как пишет в соцсетях Кадыров, несмотря на то, что в истории чеченского народа имелось немало трагических моментов, сталинские репрессии не идут ни в какое сравнение. Кадыров проклинает Сталина, который, по его словам, 23 февраля 1944 года «загнал в скотские вагоны» жителей этой республики и выбросил в Казахстане и Алтае для работы в шахтах по выработке урана и свинца.

Кадыров отмечает, что большинство чеченцев погибло от недоедания и заболеваний, а другие смогли остаться в живых благодаря «истинной вере». Президент северокавказской республики отметил, что люди помнят об этой национальной трагедии, но «строят новую Россию». Ранее Кадыров предлагал передать останки Сталина Грузии и убрать труп Ленина из Мавзолея.
Никита Готский
Новости по теме
Кадыров предложил передать останки Сталина Грузии
Кадыров предложил передать останки Сталина Грузии

Чеченский лидер Рамзан Кадыров высказался относительно того, чтобы перевезти останки Иосифа Сталина подальше из России. По его мнению, этим местом может стать

Кадыров назвал цель своей жизни
Кадыров назвал цель своей жизни

Чеченский президент Рамзан Кадыров огласил главное стремление в своей жизни. Он готов отдать жизнь ради народа и его республики.

Кадыров «проклял» Сталина и Берию в Instagram
Кадыров «проклял» Сталина и Берию в Instagram

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддал критике Иосифа Сталина, а также Лаврентия Берию за депортацию ингушского и чеченского народов и «проклял». Соответствующий

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости