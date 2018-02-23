Аксёнов поведал, кто отстоял Крым в 2014 году

Известный политический деятель Сергей Аксёнов, являющийся главой Крымской Республики, поздравил с Днём защитника отечества всех жителей полуострова, а также рассказал о том, кто помог отстоять Крым в 2014 году во время «крымской весны».

Александр Вест

23 февраля 2014 года жители крымского полуострова объединились, восстав против беспорядков, творившихся в Киеве, образовав народное ополчение Крыма. Сергей Аксёнов рассказал о том, что помнит все детали того процесса, когда жители Крыма собрались возле крымского Государственного совета, готовясь отражать любые атаки, исходящие со стороны националистов. Также Аксёнов вспомнил про то, как крымчан запугивали так называемыми «поездами дружбы», однако, никакие угрозы не помешали жителям республики отстоять судьбоносное решение для полуострова.Глава Крыма поздравил всех жителей республики с праздником, поблагодарив их за бесстрашие, которое они проявили, появившись в тот судьбоносный момент на площади. Сергей Аксёнов заметил, что без твёрдого характера крымчан им не удалось бы отстоять республику.