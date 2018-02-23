«Достойно принять на грудь»: Собчак поздравила кандидатов с Днем защитника отечества

В Instagram-аккаунте Ксении Собчак появилась новая публикация. Кандидат в президенты необычно поздравила конкурентов с Днем защитника отечества. В посте она напомнила, что у нее семь оппонентов мужского пола, намекнув на соответствующую сказку с таким же количеством гномов. Собчак отметила, что зачастую между женщиной и мужчиной нет того доверия, которое испытывают приятели, решившие вместе выпить. В связи с чем журналистка пожелала конкурентом достойно «принять на грудь» все этапы политической гонки. Подписалась Собчак как «Ваша Белоснежка».
Пост уже успели оценить более полусотни человек. Пользователи предположили, что ответ последует восьмого марта.