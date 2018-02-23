«Достойно принять на грудь»: Собчак поздравила кандидатов с Днем защитника отечества

Ксения Собчак в личном микроблоге поздравила всех своих конкурентов в борьбе за президентский пост с Днем защитника отечества. Журналистка напомнила, что мужчин в политической гонке семь, а она одна как «Белоснежка», а также пожелала им достойно «принять на грудь».

Виктория Озерова

В Instagram-аккаунте Ксении Собчак появилась новая публикация. Кандидат в президенты необычно поздравила конкурентов с Днем защитника отечества. В посте она напомнила, что у нее семь оппонентов мужского пола, намекнув на соответствующую сказку с таким же количеством гномов. Собчак отметила, что зачастую между женщиной и мужчиной нет того доверия, которое испытывают приятели, решившие вместе выпить. В связи с чем журналистка пожелала конкурентом достойно «принять на грудь» все этапы политической гонки. Подписалась Собчак как «Ваша Белоснежка».Пост уже успели оценить более полусотни человек. Пользователи предположили, что ответ последует восьмого марта.