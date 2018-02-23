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От Редактора

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Оказалось, что Библия, это настольная книга учёных.

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| | «Достойно принять на грудь»: Собчак поздравила кандидатов с Днем защитника отечества

«Достойно принять на грудь»: Собчак поздравила кандидатов с Днем защитника отечества

Сегодня, 13:42
Ксения Собчак в личном микроблоге поздравила всех своих конкурентов в борьбе за президентский пост с Днем защитника отечества. Журналистка напомнила, что мужчин в политической гонке семь, а она одна как «Белоснежка», а также пожелала им достойно «принять на грудь».

«Достойно принять на грудь»: Собчак поздравила кандидатов с Днем защитника отечества

 

В Instagram-аккаунте Ксении Собчак появилась новая публикация. Кандидат в президенты необычно поздравила конкурентов с Днем защитника отечества. В посте она напомнила, что у нее семь оппонентов мужского пола, намекнув на соответствующую сказку с таким же количеством гномов. Собчак отметила, что зачастую между женщиной и мужчиной нет того доверия, которое испытывают приятели, решившие вместе выпить. В связи с чем журналистка пожелала конкурентом достойно «принять на грудь» все этапы политической гонки. Подписалась Собчак как «Ваша Белоснежка».

Пост уже успели оценить более полусотни человек. Пользователи предположили, что ответ последует восьмого марта.
Виктория Озерова
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