Жириновский: Я заставлю весь мир учить русский язык

Владимир Жириновский поздравил всех российских мужчин и военных с праздником Дня защитника отечества. Естественно, не обошлось без традиционных для одиозного политика высказываний, потому он пообещал уже в ближайшее время заставить всех уважать Россию, дабы никто не позволял себе сбивать отечественные самолеты. Также он пообещал, что весь мир будет учить русский язык.

Николай Офицеров

», - отметил Жириновский.По мнению политика, ни у кого в мире нет права насмехаться над Россией, «лгать и чернить» все, что связано с Россией. Жириновский пообещал, что весь мир будет учить русский язык, а внешняя политика будет развернута таким образом, что злопыхателям останется только заткнуться, если они услышат из Москвы хоть слово.», - пишет Жириновский.