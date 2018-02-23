Жириновский: Я заставлю весь мир учить русский язык

«Мне хотелось бы, чтобы наша страна никогда ничего не прощала и никогда не подставляла другую щеку. Это недопустимо! Я заставлю уважать страну, и никто в мире не посмеет сбивать русские самолеты. За каждый сбитый я обещаю сравнивать с землей всю авиабазу, с которой взлетел снаряд агрессора», - отметил Жириновский.
По мнению политика, ни у кого в мире нет права насмехаться над Россией, «лгать и чернить» все, что связано с Россией. Жириновский пообещал, что весь мир будет учить русский язык, а внешняя политика будет развернута таким образом, что злопыхателям останется только заткнуться, если они услышат из Москвы хоть слово.
«Мир даст нам все, что нужно, а санкции начнет вводить Москва, а не Вашингтон или Брюссель. Россия обязательно возродится и так, что слово «русский» зазвучит гордо. Пришло время для мужественных решений и мы, настоящие российские мужчины, должны их принимать. Поздравляю всех с праздником!», - пишет Жириновский.