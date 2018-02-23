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Почему не стоит пить фруктовый чай?

В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

От Редактора

В Иерусалиме учёные нашли древний библейский артефакт: Кому из Книги Книг принадлежала находка?

Оказалось, что Библия, это настольная книга учёных.

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Жириновский: Я заставлю весь мир учить русский язык

Сегодня, 12:49
Владимир Жириновский поздравил всех российских мужчин и военных с праздником Дня защитника отечества. Естественно, не обошлось без традиционных для одиозного политика высказываний, потому он пообещал уже в ближайшее время заставить всех уважать Россию, дабы никто не позволял себе сбивать отечественные самолеты. Также он пообещал, что весь мир будет учить русский язык.

Жириновский: Я заставлю весь мир учить русский язык

 

«Мне хотелось бы, чтобы наша страна никогда ничего не прощала и никогда не подставляла другую щеку. Это недопустимо! Я заставлю уважать страну, и никто в мире не посмеет сбивать русские самолеты. За каждый сбитый я обещаю сравнивать с землей всю авиабазу, с которой взлетел снаряд агрессора», - отметил Жириновский.

По мнению политика, ни у кого в мире нет права насмехаться над Россией, «лгать и чернить» все, что связано с Россией. Жириновский пообещал, что весь мир будет учить русский язык, а внешняя политика будет развернута таким образом, что злопыхателям останется только заткнуться, если они услышат из Москвы хоть слово.

«Мир даст нам все, что нужно, а санкции начнет вводить Москва, а не Вашингтон или Брюссель. Россия обязательно возродится и так, что слово «русский» зазвучит гордо. Пришло время для мужественных решений и мы, настоящие российские мужчины, должны их принимать. Поздравляю всех с праздником!», - пишет Жириновский.
Николай Офицеров
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