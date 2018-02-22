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Военный эксперт из России объяснил, зачем новые Су-57 нужны в Сирии

Вчера, 22:46
Военный эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков назвал важнейшим событием появление нового Су-57 в Сирии, которое положительно отразиться на безопасности республики.

Военный эксперт из России объяснил, зачем новые Су-57 нужны в Сирии

 

По словам специалиста, истребитель Су-57 заменил Су-27 и способен составить достойную конкуренцию любым бомбардировщикам, созданным западными странами. Это воздушное судно должно стать флагманом российской авиации. Сергей Простаков заявил, что присутствие такой высококлассной техники свидетельствует о двух фактах: эта страна важна для РФ и там присутствуют силы, представляющие опасность для правительственных войск САР. США давно являются непрошенным гостем в Сирии ни не собираются покидать территорию республики, хотя представителям Вашингтона неоднократно намекали на то, что присутствие американских солдат в государстве вовсе необязательно.

По мнению Простакова, США чувствует свою силу в воздухе, поэтому Россия осуществила помощь своим ракетно-зенитным комплексам, усилив авиацию посредством Су-57. Этот боевой самолет способен выполнять разные задачи, от противостояния войскам противника на суше, до обеспечения безопасности российской армии. По словам депутата Госдумы Владимира Гутенева, появление Су-57 в Сирии станет сдерживающим фактором и позволит соседним государствам чувствовать себя спокойнее.
Домбровский Сергей
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