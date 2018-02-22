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| | Украинский губернатор рассмешил депутатов, нецензурно обозвав главу Минздрава

Украинский губернатор рассмешил депутатов, нецензурно обозвав главу Минздрава

Вчера, 22:24
22 февраля состоялось заседание областного совета, на котором губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль с использованием нецензурной брани высказался в адрес действий главы Министерства здравоохранения Украины Ульяны Супрун.

Украинский губернатор рассмешил депутатов, нецензурно обозвав главу Минздрава

 

Реплика чиновника вызвала лишь улыбки на лицах депутатов. Супрун рассказала о решении не применять на практике восемь тысяч вакцин от кори, привезенной из Венгрии, так как руководители Закарпатской области не дали соответствующее разрешение и лекарства признаны контрабандой. Сейчас в этом регионе бушует эпидемия данного заболевания. По словам Москаля, Супрун нуждается в «прививке от глупости». По мнению губернатора, высказывания министра – полная чушь, при этом чиновник применил нецензурное слово, за которое сразу же извинился перед присутствующими на заседаниями.

Депутаты громко рассмеялись, некоторые начали шутить по этому поводу. На Украине с января зафиксирован существенный рост заболеваемости корью. Согласно официальной статистике Минздрава, с начала года приобрели это заболевание пять тысяч человек. Супрун сообщала о десяти погибших.
Домбровский Сергей
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