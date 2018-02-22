Посол США в РФ предпочел пельмени со сметаной пиву

Посол США в РФ Джон Хантсман пообщался с пользователями соцсетей в формате блиц-опроса. Так удалось выяснить, что глава дипмиссии любит пельмени со сметаной и предпочтет их пиву.

Виктория Озерова

Джон Хантсман поучаствовал в блиц-опросе. Посоло США в РФ ответил на вопросы пользователей социальных сетей. Гости приема в его резиденции не могли не обратить внимания на его вкусовые предпочтения, так как среди традиционных закусок на столах лежали пельмени. Один из пользователей задал соответствующий вопрос, и выяснилось, что посол предпочитает это блюдо с добавлением сметаны и пиву. Его предшественник Джон Теффт также любил пельмени, за что его, по словам чиновника, даже прозвали соответствующим именем с приставкой «Мистер».Также посол назвал Россию «другом» и отметил, что у США и РФ много общего: семейные ценности и стремление дать все лучшее детям. Хантсман выразил надежду на то, что вскоре две страны наладят диалог.