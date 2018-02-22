В Сети появились доказательства того, что украинские националисты собирались жестким образом расправиться с населением Крыма в 2014 году. По словам основателя Народного фронта, одобренные официальным Киевом репрессии были куда хуже, которые пережили украинцы в других частях страны.

Основатель и представитель Народного фронта Святослав Компаниец рассказал о том, что в 2014 году украинские националисты подготавливали жесткие репрессии против жителей Крыма. По словам общественного деятеля, инициатива Киева поразила его своим цинизмом.По данным Компанийца, события 26 февраля 2014 года были репетицией к будущему «русскому апокалипсису», если бы Российская Федерация вовремя не предоставила помощь в защите от Киева. После проведенного по инициативе России референдума среди жителей Крымского полуострова, он был признан правительством страны частью российской территории. Согласно результатам состоявшегося референдума, захотели присоединиться к РФ в 2014 году 97% проживающего в Крыму населения.