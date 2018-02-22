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В Партию прогресса Навального принимают экстремистов и извращенцев

Вчера, 18:55
Оппозиционер Алексей Навальный собирается возродить Партию прогресса. Эта политическая сила прикрывается красивыми лозунгами о равенстве, справедливости и демократии. Третьего марта сторонники намерены провести съезд Партии прогресса.

В Партию прогресса Навального принимают экстремистов и извращенцев

 

Активисты сайта «Команда Навального» обнародовали компромат на некоторых соратников оппозиционера. Координатором политической силы блогера в Ставрополье является человек, которого обвиняют в растлении несовершеннолетних. Мужчина активно вел переписку в социальных сетях с 16-летними девушками, где предлагал им заняться сексом. Руководитель отделения Партии прогресса в Алтайском крае призывает Россию отказаться от Крыма и вернуть его Украине.

В Самарской области соратники Навального пытаются организовать «Майдан», подобный тому, который произошел в Киеве и привел к гражданской войне в стране, попытке отделения Донецкой и Луганской областей, образованию ЛНР и ДНР. Оппозиционеры активно распространяют экстремистские материалы.
Домбровский Сергей
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