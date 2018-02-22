Консулов растрогали «переживания» британских СМИ о российских танках

Дипломаты посольства РФ в Лондоне заметили статью в издании Times, в которой рассказывается о российских танках Т-14 «Армада». Консулы отреагировали на данную публикацию в микроблоге Twitter.

Домбровский Сергей

По словам российских политиков, они тронуты «переживаниями» британских СМИ по поводу задержки введения в эксплуатацию боевых машин РФ. Консулы поблагодарили английских журналистов и заявили, что их подделка очень нужна. Во внешнем ведомстве России часто шутят относительно публикаций западных СМИ. Издания зачастую освещают события необъективно, перекручивают факты, предоставляют информацию гражданам в искаженном виде.В результате Москва предстает перед читателями из европейских государств в виде некоего монстра, желающего поглотить всё вокруг. В январе британские издания публиковали работы о «тайных российских торпедах». Консулы из РФ намекают на то, что подобного рода статьи противоречат здравому смыслу и издания выглядят глупо, распространяя сомнительные сведения.