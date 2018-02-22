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| | Бывший сторонник Навального украл его партию

Бывший сторонник Навального украл его партию

Сегодня, 17:13
Виталий Серуканов, бывший заместитель начальника московского штаба Навального, решил создать собственную «Партию Прогресса». Партию с таким же названием Навальный не может зарегистрировать уже 6 лет.

Бывший сторонник Навального украл его партию

 

Оппозиционер Виталий Серуканов покинул штаб Алексея Навального в декабре 2017 года. Он пояснил, что не согласен с кадровыми решениями Навального и назначениями внутри московского штаба. Однако уходить из политики он не намерен. Виталий сообщил в социальных сетях, что намерен зарегистрировать собственную партию. Но её название Серуканов придумал не сам, а украл у известного оппозиционера. Алексей Навальный безуспешно пытается зарегистрировать «Партию прогресса» уже 6 лет. Более того, недавно он объявлял, что скоро приступит к новым попыткам регистрации.

Несмотря на то, что Серуканов утверждает, что остаётся непримиримым оппозиционером, большинство пользователей сети возмутились его поступком. «Партия прогресса» — это уже фактически политический бренд, созданный Навальным. Регистрировать партию с таким названием без участия Алексея — однозначное воровство. Впрочем, Алексей Навальный пока не дал никаких комментариев.
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