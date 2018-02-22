Глава МИД Сербии Дачич подарил Лаврову именную футболку с номером 10

Возглавляющий МИД Сербии Ивица Дачич в ходе встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым вручил ему именную футболку с номером 10. Таким образом сербский дипломат хотел отметить большую любовь Лаврова к футболу.

», - заявил Дачич во время вручения Лаврову красной футболки, на котором указана фамилия российского министра и указан номер 10. Соответствующий жест сербский глава МИД сделал в конце общей пресс-конференции.Лавров в ответ заметил, что на чемпионате мира по футболу, который состоится в России, Сербии достался сильный противник в группе - Бразилия.

Николай Офицеров

», - заявил отечественный дипломат.