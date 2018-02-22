Глава МИД Сербии Дачич подарил Лаврову именную футболку с номером 10

«Сергей очень любит играть в футбол, потому, если позволите, то кроме официальных подарков, мне бы хотелось подарить футболку, ведь чемпионат мира будет проводиться в России. Я не знал, какую цифру поставить, но подумал, что господин Лавров играет на десятку», - заявил Дачич во время вручения Лаврову красной футболки, на котором указана фамилия российского министра и указан номер 10. Соответствующий жест сербский глава МИД сделал в конце общей пресс-конференции.
Лавров в ответ заметил, что на чемпионате мира по футболу, который состоится в России, Сербии достался сильный противник в группе - Бразилия.
«Я знаю то, что Сербии придется играть в одной группе с Бразилией. Если я правильно помню, что 27 июня матч между Сербией и Бразилией состоится на стадионе моей любимой команды «Спартак». Будем болеть, прежде всего, за красивый футбол», - заявил отечественный дипломат.