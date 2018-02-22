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Оказалось, что кукуруза и некоторые другие продукты, относящиеся к ГМО, полезны.

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| | Украинский ТВ-канал «Интер» будут проверять из-за комедии про Шурика

Украинский ТВ-канал «Интер» будут проверять из-за комедии про Шурика

Сегодня, 16:55
Украинский телеканал «Интер» будут проверять представители Национального совета Украины по вопросам радио и телевещания. Причиной инспекции стала трансляция в эфире советских кинокомедий, в частности «Кавказской пленницы или Новых приключений Шурика», а также «12 стульев». Оказывается, в картинах были задействованы актеры, которые угрожают нацбезопасности страны.

Украинский ТВ-канал «Интер» будут проверять из-за комедии про Шурика

 

Компанию уже уведомили о двух внеплановых проверках за показ фильмов «Вертикаль» и «Место встречи изменить нельзя» режиссера Говорухина. А «Кавказская пленница» оказалась неугодной из-за участия в ней актрисы Натальи Варлей. В опалу «Интер» попал даже из-за фильма «Чародеи». Проверку будут проводить на основании жалобы некоего озабоченного гражданина Максима Рубца. О грядущей инспекции телеканала сообщил член совета Сергей Костинский в своем аккаунте в соцсети.

В августе украинский Минкульт обнародовал «черный список», в котором оказались российские деятели культуры и искусств, «угрожающие нацбезопасности Украины». Станислав Говорухин попал в него в сентябре прошлого года.
Дарья Светозарова
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