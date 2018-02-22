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| | Угроза незалежности: В Киеве переименовали Московский мост

Угроза незалежности: В Киеве переименовали Московский мост

Сегодня, 16:51
В ряде соцсетей многие пользователи подключились к оживлённой дискуссии, в которой высмеиваются очередные действия украинского правительства, которое отчаянно пытается доказать свою независимость от России. В этот раз в Киеве переименовали Московский мост.

Угроза незалежности: В Киеве переименовали Московский мост

 

Отныне Московский мост следует называть Северным мостом. Данные изменения решили принять власти Киева, чтобы подчеркнуть политику декоммунизации. Также в рамках данной политики в Киевском городском совете были утверждены новые названия для ряда улиц в украинской столице. Киевская улица Анри Барбюса, являвшегося представителем коммунизма и известным французским писателем, отныне зовётся в честь Василия Тютюнника, занимавшего в прошлом должность военачальника, служившего ещё при Украинской народной республике.

Также улица Ванды Василевской, прославившейся в советские времена как писательница, отныне называется в честь Богдана Гаврилишина, известного украинского экономиста.
Александр Вест
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