Угроза незалежности: В Киеве переименовали Московский мост

В ряде соцсетей многие пользователи подключились к оживлённой дискуссии, в которой высмеиваются очередные действия украинского правительства, которое отчаянно пытается доказать свою независимость от России. В этот раз в Киеве переименовали Московский мост.

Александр Вест

Отныне Московский мост следует называть Северным мостом. Данные изменения решили принять власти Киева, чтобы подчеркнуть политику декоммунизации. Также в рамках данной политики в Киевском городском совете были утверждены новые названия для ряда улиц в украинской столице. Киевская улица Анри Барбюса, являвшегося представителем коммунизма и известным французским писателем, отныне зовётся в честь Василия Тютюнника, занимавшего в прошлом должность военачальника, служившего ещё при Украинской народной республике.Также улица Ванды Василевской, прославившейся в советские времена как писательница, отныне называется в честь Богдана Гаврилишина, известного украинского экономиста.