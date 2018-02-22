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| | Путин оказался самым упоминаемым мужчиной в СМИ

Путин оказался самым упоминаемым мужчиной в СМИ

Сегодня, 15:47
Компания «Медиалогия» скомпоновала перечень российских представителей мужского пола, самых упоминаемых в СМИ. Возглавил список президент РФ Владимир Путин.

Путин оказался самым упоминаемым мужчиной в СМИ

 

«Медиалогия» обнародовала список российских мужчин, которые чаще всего фигурируют в СМИ. Рейтинг был составлен на основе медиаиндекса – качественного состояния зоны информации вокруг определенного человека. Лидером перечня стал глава РФ Владимир Путин. Его медиаиндекс составляет более трех миллионов. Следом идет глава Кабмина РФ Дмитрий Медведев (более 640 тысяч). Тройку лидеров замыкает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков (около 350 тысяч). В пятерку «лучших» также входят глава столицы РФ Сергей Собянин и блогер Алексей Навальный. В первую десятку попали глава МИД Сергей Лавров и чеченский лидер Рамзан Кадыров.

Рейтинг был составлен специально к 23 февраля. Эксперты использовали данные за последний год: с февраля 2017 по сегодняшний день.
Виктория Озерова
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