Американский эксперт рассказал о целях отправки новых истребителей РФ в Сирию

Появление в Сирии истребителей нового поколения Су-57 вызвало максимально активное обсуждение на просторах западных СМИ. Большой разбор этой темы сделал американский эксперт Джозеф Тревисик, написавший публикацию для The Drive.

Николай Офицеров

В нем одной из причин размещения новейших истребителей называется произошедший в районе нефтяных полей «Коноко» инцидент, в ходе которого правительственные войска Сирии при поддержке «частной военной компании» из России были разгромлены американцами и курдами. Другим наиболее вероятным поводом автор считает желание показать потенциальному покупателю силу российского вооружения.Автор, правда, ничего наверняка не утверждает. По его словам, если Кремль запланирует поставки Су-57 в Сирию, то это может существенно усложнить ситуацию, ведь американские пилоты не имеют реального опыта по ведению военных действий в присутствии истребителей из России. Эксперт также отмечает, что прибытие Су-57 это замечательная возможность для США по сбору новой информации об истребителях.Посвященная российским истребителям статья также появилась и в британских изданиях. Они отмечают, что Владимир Путин якобы отправил новейшие единицы вооружения для испытания в непосредственных боевых условиях.