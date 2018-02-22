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| | Американский эксперт рассказал о целях отправки новых истребителей РФ в Сирию

Американский эксперт рассказал о целях отправки новых истребителей РФ в Сирию

Сегодня, 15:36
Появление в Сирии истребителей нового поколения Су-57 вызвало максимально активное обсуждение на просторах западных СМИ. Большой разбор этой темы сделал американский эксперт Джозеф Тревисик, написавший публикацию для The Drive.

Американский эксперт рассказал о целях отправки новых истребителей РФ в Сирию

 

В нем одной из причин размещения новейших истребителей называется произошедший в районе нефтяных полей «Коноко» инцидент, в ходе которого правительственные войска Сирии при поддержке «частной военной компании» из России были разгромлены американцами и курдами. Другим наиболее вероятным поводом автор считает желание показать потенциальному покупателю силу российского вооружения.

Автор, правда, ничего наверняка не утверждает. По его словам, если Кремль запланирует поставки Су-57 в Сирию, то это может существенно усложнить ситуацию, ведь американские пилоты не имеют реального опыта по ведению военных действий в присутствии истребителей из России. Эксперт также отмечает, что прибытие Су-57 это замечательная возможность для США по сбору новой информации об истребителях.

Посвященная российским истребителям статья также появилась и в британских изданиях. Они отмечают, что Владимир Путин якобы отправил новейшие единицы вооружения для испытания в непосредственных боевых условиях.
Николай Офицеров
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