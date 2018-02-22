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| | Украина обвинила Россию в незаконной добыче газа в Крыму

Украина обвинила Россию в незаконной добыче газа в Крыму

Сегодня, 15:06
Руководитель украинской компании «Черноморнефтегаз» Светлана Снежнова заявила, что Россия незаконно добыла на Одесском газовом месторождении более трех с половиной миллиардов кубов газа. Именно столько «голубого топлива», по оценке экспертов, было выкачано за годы «оккупации» полуострова.

Украина обвинила Россию в незаконной добыче газа в Крыму

 

При этом Снежнова подчеркивает, что в целом Российская Федерация незаконным путем добыла более семи миллиардов газа в Крыму, но на долю Одесского месторождения приходится примерно половина общего количества. Она уточнила, что россияне пытаются выкачать Крым «по полной».

15 февраля появилась информация, что российские газодобытчики решили якобы законсервировать скважины на спорном месторождении. Такое положение вещей продлится, пока в арбитражном суде не урегулируют спор с Украиной.

Российские интернет-пользователи возмущены подобным заявлением украинской стороны и называют это абсурдом. Тем не менее, некоторые не исключают, что мир признает претензии Украины на газ, по аналогии с «оккупацией» Крыма.
Дарья Светозарова
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