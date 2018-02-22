Жириновский призвал россиян к выбору американской политической системы

Известный российский политический деятель Владимир Жириновский опубликовал вариант обращения президента к стране, который по его мнению должен транслироваться для всех граждан, в отличие от той речи, которую ежегодно слушают россияне.

Александр Вест

В своём обращении к государству Жириновский заметил, что Россия развивается по неправильной политической формуле, которую нужно заменить на американский, или немецкий вариант. Политик отметил, что нынешняя модель политики в РФ не позволяет ни одной партии, кроме правящей, одержать верх, из-за чего в стране господствует коррупция, задевающая как самих граждан, так и экономику государства в целом. По мнению Жириновского, результаты выборов в России предопределены, что делает большинство политических партий практически бесполезными.Владимир Жириновский предложил объединить все партии в две, одна из которых должна представлять интересы социал-демократов, а другая – консерваторов. В свою очередь, президента следует выбирать поочерёдно: то от партии консерваторов, то от партии социал-демократов. Жириновский заметил, что Россия в политическом развитии отстаёт на много шагов от своих западных конкурентов.