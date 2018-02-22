Макмастер: США готовятся к «звездным войнам»

США в 2019 году увеличит расходы на военные проекты по космосу более чем на один миллиард долларов, а в ближайшие пять лет эта статья пополнится на восемь миллиардов. Так Вашингтон готовится к возможным «звездным войнам». Заявление сделал советник президента по нацбезопасности Герберт Макмастер.

Виктория Озерова

В США состоялось заседание Национального совета космической безопасности страны. На мероприятии выступил советник лидера США Герберт Макмастер. Помощник президента рассказал, что власти готовятся к войне в космосе, поскольку он также становится полем боевых действий. США не желают, чтобы космос стал зоной распространения конфликтов, но все равно будут увеличивать расходы на соответствующие военные программы, поскольку в последнее время противники страны начали активно действовать в околопланетной зоне.В 2019 году эта статья расходов в бюджете увеличится на один миллиард долларов, а еще в течение пяти лет – на восемь.