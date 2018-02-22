Алексей Навальный сообщил о своем задержании полицией

Накануне был задержан сподвижник Навального – глава его штаба Леонид Волков. Его взяли под стражу прямо в аэропорту «Шереметьево», откуда он намеревался вылететь в Уфу, где у него была запланирована встреча с волонтерами и другими единомышленниками Навального.
Алексей Навальный сообщил о своем задержании полициейСегодня, 14:09
Российский оппозиционер Алексей Невальный прокомментировал участие Владимира Путина в президентских выборах. Соответствующую запись политик сделал в своем
Сегодня, 7 июля, после 25 суток ареста, вышел на свободу оппозиционер Алексей Навальный. Он был привлечен к наказанию за нарушение правил проведения митингов и
Алексей Навальный вчера был задержан в центре Москвы за участие в акции в поддержку фигурантов «болотного дела» и на данный момент оппозиционер находится под