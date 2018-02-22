Алексей Навальный сообщил о своем задержании полицией

Оппозиционер Алексей Навальный в своем аккаунте в Twitter написал, что посетил врача-стоматолога. После визита к доктору его уже поджидали правоохранители. «», - гласит запись антикоррупционера.

Перед этим оппозиционер рассказывал, что его не арестовали после демонстраций 28 января, чтобы сделать это позже. Навальный не сомневается, что его хотят изолировать на время голосования 18 марта. Ведь в противном случае антикоррупционер был бы уже свободен 28 февраля.

Позднее в Twitter-аккаунте Навального появилась запись о его дальнейшей судьбе в "казенном доме". "Привезли в ОВД Якиманка. Говорят, что через 10 минут отпустят и даже отвезут на работу", - написал политик.

Дарья Светозарова

Накануне был задержан сподвижник Навального – глава его штаба Леонид Волков. Его взяли под стражу прямо в аэропорту «Шереметьево», откуда он намеревался вылететь в Уфу, где у него была запланирована встреча с волонтерами и другими единомышленниками Навального.