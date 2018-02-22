Песков сообщил, на ком лежит ответственность за ситуацию в Восточной Гуте

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, на ком лежит ответственность за положение в сирийской Восточной Гуте. По словам представителя Кремля, винить в происходящем в этой зоне нужно тех, кто оказывает содействие экстремистам.

Дарья Светозарова

Песков отметил, что террористы по-прежнему находятся на этой территории и добавил, что ни Иран, ни Сирия, ни Россия таковыми не являются, ибо ведут активную борьбу с радикальными элементами в САР. Помимо этого пресс-представитель российского лидера перенаправил в МИД вопросы о присоединении к резолюции ООН, которую предложила Швеция. В документе шла речь о введении в Сирии режима прекращения огня.Перед этим у Пескова поинтересовались подробностями очередного перемирия в Сирийской Арабской Республике. Он уточнил, что эти вопросы прорабатывает иностранное министерство и российская миссия в Нью-Йорке. Поэтому они дадут более компетентный ответ. В целом же пресс-секретарь охарактеризовал обстановку в Гуте, где накануне были сорваны мирные переговоры, как достаточно сложную.