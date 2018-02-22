Песков прокомментировал слухи о появлении Су-57 в Сирии

На очередной пресс-конференции Дмитрию Пескову от журналистов поступило множество запросов относительно появления российских многофункциональных истребителей пятого поколения на территории Сирии. Журналисты спрашивали пресс-секретаря президента о том, является ли обнародованная информация достоверной. На подобные запросы Дмитрий Песков ответил довольно кратко, заметив, что подобные сведения лучше всего узнавать у представителей российского Министерства обороны.
Песков прокомментировал слухи о появлении Су-57 в СирииСегодня, 13:26
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, проинформировал о том, что в расписании Владимира Путина нет встречи с Стаффаном де Мистурой, спецпосланником
В одном из своих крайних интервью СМИ секретарь российского президента Владимира Владимировича Путина Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос по поводу
Администрация российского президента Владимира Путина в лице пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова прокомментировала слух о том, что якобы Россия