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| | Песков прокомментировал слухи о появлении Су-57 в Сирии

Песков прокомментировал слухи о появлении Су-57 в Сирии

Сегодня, 13:26
Дмитрий Песков, занимающий должность пресс-секретаря российского президента Владимира Путина, отозвался о возникших в Сети сведениях о том, что в Сирии появились истребители пятого поколения модели Су-57. Песков заметил, что подобные данные лучше узнавать у Минобороны.

Песков прокомментировал слухи о появлении Су-57 в Сирии

 

На очередной пресс-конференции Дмитрию Пескову от журналистов поступило множество запросов относительно появления российских многофункциональных истребителей пятого поколения на территории Сирии. Журналисты спрашивали пресс-секретаря президента о том, является ли обнародованная информация достоверной. На подобные запросы Дмитрий Песков ответил довольно кратко, заметив, что подобные сведения лучше всего узнавать у представителей российского Министерства обороны.

 
Напомним, в минувшую среду, 21 февраля, в ряде популярных социальных сетей были обнародованы видеокадры, на которых был запечатлён процесс посадки российских истребителей модели Су-57. Однако некоторые критики выступили против подобных сведений, заметив, что самолёты были сняты на отдалённом расстоянии, что не позволяет с точностью идентифицировать их.

Александр Вест
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