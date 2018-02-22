Превратилась в Кличко: В Сети Надежду Савченко высмеяли за исторические познания

Надежда Савченко несколько раз запуталась в датах и рассказала о нелюбви украинцев к руководителям. "С прадавних времен, столетия с четвертого-пятого до нашей эры или там после нашей эры, в любом случае украинцы всегда, весь период развивались в том ракурсе, что становились индивидуалистами", - заявила в эфире нардеп. Из-за бессвязности речи пользователи принялись ее сравнивать с Виталием Кличко.
По мнению депутата, жители ее страны никогда не нуждались во властных структурах. Украинцы индивидуалисты и на протяжении долгих лет жили сами по себе. Управленцы появлялись только во время войн, но затем народ свергал правительство после заключения мирных договоров. Пользователи неоднозначно восприняли умозаключения Савченко.
Многие юзеры рекомендовали народной избраннице больше никогда не размышлять об исторических событиях на публике, поскольку ее познания можно сравнить с успехами малышей в детском садике. Также пользователи отметили нелепый наряд Надежды Савченко. Депутат еле влезла в костюм, чем развеселила юзеров. Один из пользователей в комментарии написал: «Выдали доярке наряд от Гуччи».