Восстание зомби и управление сознанием: Чем страшна нейросеть для общества?

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От Редактора

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Оказалось, что кукуруза и некоторые другие продукты, относящиеся к ГМО, полезны.

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| | Андрей Колесник: НАТО никак не может простить России события 2014-го года

Андрей Колесник: НАТО никак не может простить России события 2014-го года

Сегодня, 14:47

Минувшая неделя отметилась прибытием двух американских эсминцев Carney и Ross в Черное море. Этим шагом НАТО удалось нарастить свое военное присутствие в черноморском бассейне, хотя его представители не смогли дать внятного объяснения такому поведению. В РФ же все поняли правильно, назвав действия «звездно-полосатых» провокацией, способствующей эскалации конфликта между двумя странами. Об этом сообщил портал «Государственные вести».

 

Андрей Колесник: НАТО никак не может простить России события 2014-го года

По словам Андрея Колесника (ветеран спецназа ВМФ, депутат ГД РФ VI созыва), речь действительно идет об откровенной провокации. Все потому что никак не могут забыть исторические события 2014-го года, когда жители Крыма в едином порыве проголосовали на референдуме за возвращение в Россию. Андрей Колесник в своем комментарии выразил уверенность, что для Владимира Путина не составит труда в любой момент щелкнуть по носу западных «партнеров».

 



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