Минувшая неделя отметилась прибытием двух американских эсминцев Carney и Ross в Черное море. Этим шагом НАТО удалось нарастить свое военное присутствие в черноморском бассейне, хотя его представители не смогли дать внятного объяснения такому поведению. В РФ же все поняли правильно, назвав действия «звездно-полосатых» провокацией, способствующей эскалации конфликта между двумя странами. Об этом сообщил портал «Государственные вести».

По словам Андрея Колесника (ветеран спецназа ВМФ, депутат ГД РФ VI созыва), речь действительно идет об откровенной провокации. Все потому что никак не могут забыть исторические события 2014-го года, когда жители Крыма в едином порыве проголосовали на референдуме за возвращение в Россию. Андрей Колесник в своем комментарии выразил уверенность, что для Владимира Путина не составит труда в любой момент щелкнуть по носу западных «партнеров».



