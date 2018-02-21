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| | Ксения Собчак прокомментировала заявление Грудинина о возобновлении смертной казни

Ксения Собчак прокомментировала заявление Грудинина о возобновлении смертной казни

Вчера, 20:44
Кандидат в президенты от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак высказалась по поводу заявления своего оппонента от КПРФ Павла Грудинина насчет восстановления смертной казни в России. По мнению Ксении Анатольевны, Грудинин должен ратовать за незыблемость моратория хотя бы в целях самозащиты. Теледива отмечает, что смертная казнь недопустима при любом государственном устройстве.

Ксения Собчак прокомментировала заявление Грудинина о возобновлении смертной казни

 

Собчак заявила, что «законное» убийство человека государством в сто раз омерзительнее, чем лишение жизни во время ограбления или из мести. В своем аккаунте в Instagram претендент на главный государственный пост написала, данное высказывание справедливо для любого, даже самого демократичного и мудрого общества.

Ксения Анатольевна уточнила, что держава лишается права наказывать убийц смертью, когда сама становится убийцей. Мораторий на смертную казнь ввели в 1997 году, и в случае его отмены, по словам Собчак, случилась бы «непоправимая трагедия». Она напомнила, что запрет на смертную казнь ввели из-за того, что существует риск судебной ошибки. Кандидат «против всех» обратилась к Грудинину со словами, что мораторий спасает руководителей от риска обагрить руки в крови невинного.
Дарья Светозарова
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