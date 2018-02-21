«Беги, Петя, беги»: Порошенко боялся за свою жизнь во время посещения Крыма в 2014-м

Президент Украины Петр Порошенко поделился с журналистами неприятными воспоминаниями о посещении Крыма в 2014 году. По словам украинского лидера, ему пришлось столкнуться с «непосредственной угрозой его жизни».

Дарья Светозарова

Петр Алексеевич вспоминает, что сначала вокруг него собрались десятки, а затем и сотни людей, среди которых «затесались» провокаторы. Именно они посягали на здоровье и жизнь главы государства. Однако Порошенко припомнил, что многие крымчане вступились за него. Это происходило во время допроса президента Украины по делу его предшественника – Виктора Януковича.Напомним, что один из пропагандистов идеалов Майдана – Петр Порошенко – прибыл в Крым 28 февраля 2014 года. Его подвезли к милицейскому оцеплению. Там будущий президент вышел из авто и попробовал дойти к Верховному совету пешком, но его тут же окружили митингующие крымчане. Они выкрикивали лозунги «Бандеровец, вон отсюда!» и даже попытались его избить. Петра Алексеевича спасли правоохранители. После этого он снова попытался поговорить с демонстрантами, но те не захотели его слушать. Как позже выразилась экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская, будущий украинский лидер еле унес ноги, и добавила, что желания возвращаться на полуостров у него явно нет.