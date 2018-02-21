Ксения Собчак: Нельзя отменять мораторий на смертную казнь

Кандидат в президенты России Ксения Собчак рассказала, как слышала о предложении Павла Грудинина вернуть смертную казнь. Политик отметила, что наличие моратория на такое наказание она считает правильным, так как в ином случае совесть будет запятнана кровью невинных людей.

Собчак указала, что такое она услышала в Мосгорсуде, где слушали вопрос об изменении меры пресечения Алексею Малобродскому. Политик раскритиковала российскую судебную систему, заявив, что её работники равнодушны к человеческим судьбам, соглашаясь с решениям прокуратуры.

«Смертная казнь, по моему убеждению, ужасна везде, всегда и при любом общественном устройстве. Мораторий на смертную казнь защищает не преступников, а нас с вами от того, чтобы запятнать свою совесть и совесть своей страны смертями невинных людей», - подчеркнула Ксения Собчак.

Часть подписчиков согласились с этим, однако другие раскритиковали подачу речи политика, подчеркнув, что у неё «не получается играть в умную». Также некоторые интернет-пользователи отметили, что в отдельных случаях смертная казнь действительно может быть необходима, как сообщает VladTime.

Ирина Летинская