Ксения Собчак: Нельзя отменять мораторий на смертную казнь

Кандидат в президенты России Ксения Собчак рассказала, как
слышала о предложении Павла Грудинина вернуть смертную казнь. Политик отметила,
что наличие моратория на такое наказание она считает правильным, так как в ином
случае совесть будет запятнана кровью невинных людей.
Собчак указала, что такое она услышала в Мосгорсуде, где
слушали вопрос об изменении меры пресечения Алексею Малобродскому. Политик
раскритиковала российскую судебную систему, заявив, что её работники равнодушны
к человеческим судьбам, соглашаясь с решениям прокуратуры.
«Смертная казнь, по моему убеждению, ужасна везде, всегда и
при любом общественном устройстве. Мораторий на смертную казнь защищает не
преступников, а нас с вами от того, чтобы запятнать свою совесть и совесть
своей страны смертями невинных людей», - подчеркнула Ксения Собчак.
Часть подписчиков согласились с этим, однако другие
раскритиковали подачу речи политика, подчеркнув, что у неё «не получается
играть в умную». Также некоторые интернет-пользователи отметили, что в
отдельных случаях смертная казнь действительно может быть необходима, как
сообщает VladTime.
Ирина Летинская