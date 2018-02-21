Приграничная конференция открылась в Киркенесе

В Норвегии в городе Киркенес стартовала очередная приграничная конференция, проведение которой уже стало ежегодной традицией. Участники конференции обсудили проблемы развития логистики северной Европы, а также промышленность и политику.

Александр Вест

Приграничная конференция открылась в Каиркенесе уже в 25-й раз, а её первое проведение состоялось ещё в 1993 году. Согласно установленной традиции, в ходе конференции поучаствовали ближайшие соседи из России, Норвегии, а также Финляндии. Кроме того, на конференции побывал и Дмитрий Филиппов, являющийся главой Мурманска. Мэр Киркенеса Сёр-Варангер Рюне Рафаэльсен заявил о том, что в этом году приграничная конференция стала основной площадкой для развития активного сотрудничества на севере Европы.Мэр комунны также отметил, что дополнительное измерение мероприятие всегда приобретало за счёт приграничного сотрудничества, которое всегда являлось неотъемлемой частью Киркенесской конференции. Конференция в Киркенессе закончится уже в четверг, 22 февраля.