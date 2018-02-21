Адвокат, которого обвинила во лжи команда спецпрокурора США, признал свою вину

Ранее команда Роберта Мюллера, являющегося специальным прокурором Соединенных Штатов Америки, обвинила во лжи адвоката по имени Алекс ван дер Зваан. Известный телевизионный канал Fox News обнародовал информацию о том, что адвокат признал свою вину.

В минувший вторник, 20 февраля, было опубликовано обвинительное заключение суда, в котором содержатся данные о том, что Роберт Мюллер, занимающийся расследованием дела относительно российского вмешательства в прошедшие президентские выборы в США, обвинил Алекса ванн дер Зваана в даче ложных показаний. В обнародованном заключении также говорится и о том, что в ноябре прошлого года Алекс предоставил данные представителям ФБР о его встрече с Риком Гейтсом, названным как «лицо А», являвшимся ранее советником в предвыборном штабе Дональда Трампа, что также было заведомо ложной информацией.

Александр Вест

В ходе следствия выяснилось, что вместо предоставления всей электронной переписки Роберту Мюллеру Алекс ван дер Зваан уничтожил все её следы в Сети. Подобные действия на территории США являются уголовно наказуемыми.