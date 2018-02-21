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| | Адвокат, которого обвинила во лжи команда спецпрокурора США, признал свою вину

Адвокат, которого обвинила во лжи команда спецпрокурора США, признал свою вину

Сегодня, 13:44
Ранее команда Роберта Мюллера, являющегося специальным прокурором Соединенных Штатов Америки, обвинила во лжи адвоката по имени Алекс ван дер Зваан. Известный телевизионный канал Fox News обнародовал информацию о том, что адвокат признал свою вину.

Адвокат, которого обвинила во лжи команда спецпрокурора США, признал свою вину

 

В минувший вторник, 20 февраля, было опубликовано обвинительное заключение суда, в котором содержатся данные о том, что Роберт Мюллер, занимающийся расследованием дела относительно российского вмешательства в прошедшие президентские выборы в США, обвинил Алекса ванн дер Зваана в даче ложных показаний. В обнародованном заключении также говорится и о том, что в ноябре прошлого года Алекс предоставил данные представителям ФБР о его встрече с Риком Гейтсом, названным как «лицо А», являвшимся ранее советником в предвыборном штабе Дональда Трампа, что также было заведомо ложной информацией.

Адвокат, которого обвинила во лжи команда спецпрокурора США, признал свою вину

 

В ходе следствия выяснилось, что вместо предоставления всей электронной переписки Роберту Мюллеру Алекс ван дер Зваан уничтожил все её следы в Сети. Подобные действия на территории США являются уголовно наказуемыми.
Александр Вест
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