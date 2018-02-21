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| | США рассказали о сотрудничестве с Россией по линии разведки

США рассказали о сотрудничестве с Россией по линии разведки

Сегодня, 13:23
Дэн Коутс, возглавляющий национальную американскую разведку, заявил о том, что по разведывательной линии Соединенные Штаты Америки всё ещё поддерживают активное сотрудничество с Россией, несмотря на то, что Москва всё ещё считается противником США.

США рассказали о сотрудничестве с Россией по линии разведки

 

Ранее Дэну Коутсу поступило письмо от Чака Шумера, представляющего демократов в американском сенате. В письме политик просил разъяснить сложившуюся ситуацию, в которой в ряде средств массовой информации была освещена встреча представителей США и Игорем Коробовым, являющимся руководителем Главного управления генерального штаба России, главы ФСБ Александра Бортникова и Сергея Нарышкина, возглавляющего Службы внешней разведки РФ.

В ответ на письмо Шумера Дэн Коутс заявил, что несмотря на признание российской стороны противником США в ряде областей политики, содействие с Россией по линии разведки будет осуществляться и впредь для поддержания должной безопасности американских граждан.
Александр Вест
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