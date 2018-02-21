Глава МИД Британии считает ситуацию вокруг Brexit "бардаком"

Возглавляющий МИД Великобритании Борис Джонсон в ходе приватного разговора с немецкими политиками охарактеризовал ситуацию вокруг выхода королевства из Евросоюза емким словом «бардак».

Николай Офицеров

Представители The Daily Telegraph, ссылаясь на источники в Брюсселе, отметили, что беседа проходила во время одной из поездок Джонсона в Берлин. Точные ее даты неизвестные, потому как речь идет о ноябре 2016-го и апреле 2017-го. При этом, разговор не записывался никем.В СМИ предполагают, что, будучи одним из главных сторонников и идейных вдохновителей Brexit, Джонсон таким образом решил выразить свое отношение к сложной процедуре переговоров, которые проходят между Великобританией и Евросоюзом. По данным источников, Джонсон призывал немецких чиновников рассматривать Brexit, как экономическую возможность.При этом известно, что ожесточённые переговоры между ЕС и Великобританией по поводу выхода из сообщества начались еще в июне прошлого года, когда произошли упомянутые визиты Джонсона в Берлин. Вероятнее всего, под «сложными переговорами» имеется в виду внутриполитическое противостояние из-за Brexit внутри самой Британии, которое продолжается и по сегодняшний день.