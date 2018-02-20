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| | Японское правительство назвало место проведения саммита G20 в 2019 году

Японское правительство назвало место проведения саммита G20 в 2019 году

Вчера, 21:19
Японское правительство выбрало местом проведения саммита G20 в 2019 году Осаку. Этот населенный пункт занимает третье место по количеству жителей в Стране Восходящего Солнца и обладает развитой инфраструктурой.

Японское правительство назвало место проведения саммита G20 в 2019 году

 

Япония впервые удостоилась чести проведения саммита G20. В этом году мероприятие состоится в марте в Аргентине. В прошлый раз встреча представителей 20 самых влиятельных государств в мире проходила в Германии и запомнилась многочисленными выступлениями антиглобалистов. Люди устроили настоящие погромы на улицах. Участники митинга разбивали стекла витрин, переворачивали автомобили, бросали в полицейских дымовые шашки. Наиболее активных демонстрантов задержали.

В Японии решили провести саммит G20 в Осаке, хотя назывались и другие варианты. Политики склонились к выбору данного города из-за развитой там инфраструктуры. На мероприятии представители 20 держав выскажут свое мнение относительно дальнейшего развития человечества и проблемах людей во всем мире. Политики не обойдут стороной животрепещущие вопросы, требующие безотлагательного решения.
Домбровский Сергей
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