20 февраля глава Украины Петр Порошенко на глазах у многомиллионной аудитории подписал закон об реинтеграции Донбасса. Данный проект приняли в Верховной Раде 18 января.

Домбровский Сергей

Петр Порошенко в прямом эфире назвал Россию страной-агрессором и требует от Москвы компенсации абсолютно всех убытков, которые понесла Украина после 2014 года. Отныне Киев признает, что ведет борьбу не с террористами, которые захватили Донецкую и Луганскую области, а с лицами, угрожающими суверенитету государства. Теперь Порошенко имеет полное право объявлять военное положение без рекомендаций народных избранников парламента. Военные на прилегающей к границе ДНР и ЛНР территории получают преимущества поступать по своему усмотрению в зависимости от развития событий.Солдаты могут отнять квартиру у жителей указанной зоны, если это понадобиться для выполнения боевой операции, присвоить мобильное устройство, сославшись на необходимость осуществить срочный звонок и обеспечиваются прочими льготами, которые при желании легко превратятся во вседозволенность. Порошенко требует от Москвы не только компенсации ущерба, понесенного Киевом на международной арене, но и оплаты расходов, понесенных Украиной за годы войны.