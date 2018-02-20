Собчак озвучила имена спонсоров своей предвыборной кампании

Претендент на пост главы России журналистка Ксения Собчак на пресс-конференции, проведенной 20 февраля, озвучила имена людей, которые перечислили деньги на организацию ее предвыборной кампании.

Домбровский Сергей

По словам Собчак, она называет фамилии только тех людей, которые не хотят оставаться инкогнито. «Серые кардиналы» по-прежнему находятся в тени. В перечне спонсоров предвыборной акции Собчак глава инвестиционной группы Legacy Square Capital, руководитель Шахматной ассоциации Москвы Владимир Палихата. Оказали финансовую поддержку ведущей бизнесмен Александр Росляков, соучредитель института «Стрелка» Сергей Адоньев, совладелец спортивных клубов SportLife Вадим Расковалов. Не остались в стороне от акции основатель организации «Новые энергетические системы» Анатолий Цибулевский и владелец российского журнала Forbes Александр Федотов.Ксения Собчак обещает оправдать возложенные на нее надежды. Журналистка готова поддерживать свое поколение, поскольку считает, что его права жестоко нарушаются олигархической верхушкой. Собчак выступает за свободу слова и демократические ценности. Выборы президента России состоятся 18 марта этого года. Претендентами на высший поста в государстве семь человек от различных партий и нынешний глава РФ Владимир Путин.