Николай Патрушев: Google и Yahoo опасны для чиновников

Секретарь Совбеза Николай Патрушев считает, что пользоваться поисковыми системами Google и Yahoo для общественных деятелей некорректно. С таким заявлением он выступил 20 февраля на выездном совещании в Ростове-на-Дону.

Патрушев рассказал присутствующим, что такие информационно-сетевые ресурсы, как Google, Yahoo и прочие международные поисковые порталы несут серьезную опасность при решении служебных проблем чиновников, такие сайты могут привести к утечке секретных сведений в мировые масштабы. Сейчас решение этого момента рассматривают особо остро, также проблема актуальна и для Южного федерального округа.Секретарь Совета безопасности поведал, что все акты с важной информацией на самом деле легкодоступная мишень для зарубежных мошенников. Николай Патрушев добавил, что многие информационные системы нуждаются в централизованном контроле, так будет проще управлять всеми имеющимися данными. Для такой возможности в ЮФО собираются создать единую систему по организации и контролю для защиты информации.Напомним, что глава РФ Владимир Путин летом 2016 года дал указ премьер-министру Дмитрию Медведеву проследить за тем, чтобы государственные органы перешли на российскую программную систему. Пресс-секретарь Дмитрий Песков позже заявил, что чиновники не намерены отказываться от ОС Microsoft, потому что это невозможно до того момента, пока российские специалисты не разработают более эффективную систему.