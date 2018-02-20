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| | Немецкие СМИ: Речь Порошенко в Мюнхене оказалась «обвинительным дребезжанием»

Немецкие СМИ: Речь Порошенко в Мюнхене оказалась «обвинительным дребезжанием»

Сегодня, 15:36
Выступление Петра Порошенко на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности прошло в почти пустом зале. Слова президента Украины оказались «очередным обвинительным» актом, вызвавшим «печальный эффект». Такое объявление сделал обозреватель немецкой газеты Die Zeit Михаэль Туманн.

Немецкие СМИ: Речь Порошенко в Мюнхене оказалась «обвинительным дребезжанием»

 

О своих впечатлениях от выступления главы Украины Петра Порошенко на совещании в Мюнхене рассказал обозреватель газеты ФРГ Die Zeit Михаэль Туманн. В статье журналист сообщил, что во время произнесения речи у президента Украины почти не было слушателей. После этого практически никто не аплодировал и не задавал вопросов. Ранее ситуация обстояла совсем по другому, и о «вторжении РФ в Донбасс» говорили даже во время перерывов на кофе.

Михаэль Туманн считает, что слова Петра Порошенко «опасны» для Украины и для всей Европы. Он отметил, что обвинения лидера Украины против РФ являются неразумными, а всю речь назвал «очередным обвинительным дребезжанием».
Виктория Озерова
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