Актеры сериалов «Сваты» и «Папины дочки» попали в список «Миротворца»

Выдающийся российский актёр Анатолий Васильев, получивший широкую известность благодаря участию в съёмках украинского телесериала «Сваты», отозвался о попадании в так называемый список «Миротворца» из-за посещения Крымской Республики.

Александр Вест

За то, что Анатолий Васильев побывал на территории крымского полуострова, он был добавлен в список лиц, являющихся потенциально опасными для Украины, на сайте «Миротворец». О своём попадании в данный список Васильев отозвался весьма кратко, заметив, что абсолютно спокойно отнёсся к данной информации. Актёр поведал о том, что он побывал в Севастополе и Симферополе во время своих гастролей. Также Васильев заверил, что с удовольствием посетит Крым в следующий раз, если выпадет такой шанс, так как в республике его приняли очень тепло.Кроме того, актёр заявил о том, что не может быть никаких разговоров о принадлежности Крыма, так как он уже успел стать неотъемлемой частью Российской Федерации. Напомним, в список «Миротворца» также попала и Ольга Волкова, сыгравшая одну из главных ролей в сериале под названием «Папины дочки».