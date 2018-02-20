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| | ЦИК обвиняет Собчак и журнал Tatler в нарушении правил предвыборной агитации

ЦИК обвиняет Собчак и журнал Tatler в нарушении правил предвыборной агитации

Сегодня, 13:45
Представители общественных наблюдателей из организации «Национальный общественный мониторинг» подали в Центризбирком жалобу, адресованную Ксении Собчак. По их информации, касается это фотосессии и статьи в журнале Tatler, которые якобы нарушают правила агитации кандидата в президенты России.

ЦИК обвиняет Собчак и журнал Tatler в нарушении правил предвыборной агитации

 

В жалобе говорится о том, что на обложке мартовского номера издания, что появилась на просторах Сети, крупным планом изображена сама Ксения, а в анонсе номера пишется, что статья и фотография была сделаны в жанре «встреча с избирателем».

Согласно имеющемуся российскому законодательству, сведения, относящиеся к условиям оплаты эфирного времени, печатной площади и услуг по размещению агитационных материалов на просторах сетевых изданий должны публиковать прессой не позднее, чем через 30 дней со дня официальной публикации о назначении президентских выборов.

ЦИК обвиняет Собчак и журнал Tatler в нарушении правил предвыборной агитации

 

Координатор НОМ Елена Бабченкова утверждает, что Tatler этих требований не выполнил, также не опубликовав информацию о размере и прочих условиях размещения агитационных материалов, сведений об оплате из избирательного фонда кандидата и прочего. Бабченкова утверждает, что ни она, ни ее коллеги так и не смогли найти подобной информации в открытом доступе, а потому считают, что имеет место грубое нарушение правил об агитации со стороны Собчак.
Николай Офицеров
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