ЦИК обвиняет Собчак и журнал Tatler в нарушении правил предвыборной агитации

Представители общественных наблюдателей из организации «Национальный общественный мониторинг» подали в Центризбирком жалобу, адресованную Ксении Собчак. По их информации, касается это фотосессии и статьи в журнале Tatler, которые якобы нарушают правила агитации кандидата в президенты России.

В жалобе говорится о том, что на обложке мартовского номера издания, что появилась на просторах Сети, крупным планом изображена сама Ксения, а в анонсе номера пишется, что статья и фотография была сделаны в жанре «встреча с избирателем».Согласно имеющемуся российскому законодательству, сведения, относящиеся к условиям оплаты эфирного времени, печатной площади и услуг по размещению агитационных материалов на просторах сетевых изданий должны публиковать прессой не позднее, чем через 30 дней со дня официальной публикации о назначении президентских выборов.

Николай Офицеров

Координатор НОМ Елена Бабченкова утверждает, что Tatler этих требований не выполнил, также не опубликовав информацию о размере и прочих условиях размещения агитационных материалов, сведений об оплате из избирательного фонда кандидата и прочего. Бабченкова утверждает, что ни она, ни ее коллеги так и не смогли найти подобной информации в открытом доступе, а потому считают, что имеет место грубое нарушение правил об агитации со стороны Собчак.