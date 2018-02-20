Трамп расположился на последней позиции в историческом рейтинге президентов США

В США 19 февраля отмечали праздник президентов. В честь данного события сотрудники Хьюстонского университета вместе с коллегами из вуза в Бойсе провели социологическое исследование, в котором участвовали 170 политологов.

Домбровский Сергей

Эксперты отвечали на вопросы специалистов институтов относительно популярности глав США. Лидирующую позицию занял, как и прежде, Авраам Линкольн. За ним шествует Джордж Вашингтон. По словам сотрудников, проводивших опрос, первые семь участников ранжирования не изменились с прошлого опроса. Эксперты не увидели достойных кандидатов, способных превзойти достижения своих предшественников. Экс-президент Барак Обама поднялся в рейтинге на несколько позиций и занял восьмое место.Действующего главу США Дональда Трампа оценивают очень невысоко. Нынешний президент Соединенных штатов занял последнее место в рейтинге, уступив даже таким критикуемым личностям, как Франклин Пирс и Джеймс Бьюкенен. По мнению политологов, Трамп уступает всем своим предшественникам по всем позициям, поскольку принимает сомнительные решения и вообще непонятно по каким причинам занимает столь высокий пост.