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| | Трамп расположился на последней позиции в историческом рейтинге президентов США

Трамп расположился на последней позиции в историческом рейтинге президентов США

Сегодня, 12:09
В США 19 февраля отмечали праздник президентов. В честь данного события сотрудники Хьюстонского университета вместе с коллегами из вуза в Бойсе провели социологическое исследование, в котором участвовали 170 политологов.

Трамп расположился на последней позиции в историческом рейтинге президентов США

 

Эксперты отвечали на вопросы специалистов институтов относительно популярности глав США. Лидирующую позицию занял, как и прежде, Авраам Линкольн. За ним шествует Джордж Вашингтон. По словам сотрудников, проводивших опрос, первые семь участников ранжирования не изменились с прошлого опроса. Эксперты не увидели достойных кандидатов, способных превзойти достижения своих предшественников. Экс-президент Барак Обама поднялся в рейтинге на несколько позиций и занял восьмое место.

Действующего главу США Дональда Трампа оценивают очень невысоко. Нынешний президент Соединенных штатов занял последнее место в рейтинге, уступив даже таким критикуемым личностям, как Франклин Пирс и Джеймс Бьюкенен. По мнению политологов, Трамп уступает всем своим предшественникам по всем позициям, поскольку принимает сомнительные решения и вообще непонятно по каким причинам занимает столь высокий пост.
Домбровский Сергей
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