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Живот опустился, скоро рожать: Поклонники просят беременную Рапунцель не переживать из-за сестры

От Редактора

Живот опустился, скоро рожать: Поклонники просят беременную Рапунцель не переживать из-за сестры

Эмоции знаменитости сказались на ее "интересном" положении. 

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| | Пушков прокомментировал запрет Украины поставок моторов для Ан-148

Пушков прокомментировал запрет Украины поставок моторов для Ан-148

Вчера, 21:55
Сегодня председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков высказался по поводу запрета Киева поставок в Россию моторов для Ан-148. Свою мысль он высказал в Twitter.

Пушков прокомментировал запрет Украины поставок моторов для Ан-148

 

По мнению сенатора, украинские власти действуют по старому сценарию, а именно пытаются «насолить Москве». По слова Пушкова, Киев поставлял двигатели для самолетов только в РФ, теперь продавать агрегаты будет некому. При этом, как пишет политик, Киев доволен, но заказов на моторы не будет и, соответственно, денег за продукцию тоже.

Ранее Украина приняла решение прекратить поставку в Россию двигателей после аварии Ан-148 на территории Московской области. Пассажирский авиалайнер упал в районе деревни Степановское. Все присутствовавшие на борту люди погибли.
Никита Готский
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