Пушков прокомментировал запрет Украины поставок моторов для Ан-148

Сегодня председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков высказался по поводу запрета Киева поставок в Россию моторов для Ан-148. Свою мысль он высказал в Twitter.

Никита Готский

По мнению сенатора, украинские власти действуют по старому сценарию, а именно пытаются «насолить Москве». По слова Пушкова, Киев поставлял двигатели для самолетов только в РФ, теперь продавать агрегаты будет некому. При этом, как пишет политик, Киев доволен, но заказов на моторы не будет и, соответственно, денег за продукцию тоже.Ранее Украина приняла решение прекратить поставку в Россию двигателей после аварии Ан-148 на территории Московской области. Пассажирский авиалайнер упал в районе деревни Степановское. Все присутствовавшие на борту люди погибли.