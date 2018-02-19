Дерзкая и без штанов: После BAFTA Боня сразила поклонников новым образом

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Живот опустился, скоро рожать: Поклонники просят беременную Рапунцель не переживать из-за сестры

От Редактора

Живот опустился, скоро рожать: Поклонники просят беременную Рапунцель не переживать из-за сестры

Эмоции знаменитости сказались на ее "интересном" положении. 

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| | Пьяный Порошенко снова попал в кадр, на этот раз в Мюнхене

Пьяный Порошенко снова попал в кадр, на этот раз в Мюнхене

Вчера, 21:28
Выпивший Петр Порошенко не смог ответить на вопросы журналистки в Мюнхене. В Германии проходила конференция по безопасности.

Пьяный Порошенко снова попал в кадр, на этот раз в Мюнхене

 

Украинская корреспондентка Соня Кокшина опубликовала в Интернете видеоролик, снятый в Мюнхене во время вышеупомянутого форума. Представительница СМИ, состоящая в пуле главы государства, собралась задать вопрос президенту, но тот, по всей вероятности, оказался не в форме.
 


Петр Порошенко вышел из лифта в веселом настроении, подал девушке руку, движением плеча чуть не ударил одного из охранников, а на все вопросы отвечал довольно непонятно. В Сети сразу же после просмотра кадров посчитали, что высокопоставленный политик снова находится в состоянии алкогольного опьянения, ведь и повод был соответственный Масленица.
Никита Готский
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