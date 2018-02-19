Пьяный Порошенко снова попал в кадр, на этот раз в Мюнхене

Выпивший Петр Порошенко не смог ответить на вопросы журналистки в Мюнхене. В Германии проходила конференция по безопасности.
Украинская корреспондентка Соня Кокшина опубликовала в Интернете видеоролик, снятый в Мюнхене во время вышеупомянутого форума. Представительница СМИ, состоящая в пуле главы государства, собралась задать вопрос президенту, но тот, по всей вероятности, оказался не в форме.
Петр Порошенко вышел из лифта в веселом настроении, подал девушке руку, движением плеча чуть не ударил одного из охранников, а на все вопросы отвечал довольно непонятно. В Сети сразу же после просмотра кадров посчитали, что высокопоставленный политик снова находится в состоянии алкогольного опьянения, ведь и повод был соответственный Масленица.
Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).
На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru
При использовании, копировании, цитировании
публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости,
ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.