Эрдоган предупредил Путина о возможном будущем Сирии

В ходе недавно состоявшегося разговора Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, лидеры стран обсудили вероятные последствия для Сирии при поддержке формирований курдов. О телефонном звонке между президентом России и президентом Турции было сообщено на сайте Кремля.

Официальный сайт Кремля обнародовал информации о состоявшемся разговоре по телефону между Реджепом Эрдоганом и Владимиром Путиным. Президент Турции рассказал о том, какие последствия могут ожидать Сирию, если в ней будет найдена поддержка формированиям курдов. Также лидеры России и Турции обсудили ситуацию в Африне и Идлибе. Путин сообщил Эрдогану о том, что операция «Оливковая ветвь», направленная на противодействие курдским формированиям, будет продолжена согласно плану.Начиная с 19 февраля текущего года армия Турции проводит массированный артиллерийский обстрел Африн, целью которого является создание препятствия для ввода войск Сирии в данный район. С 20 января в Африне проходит операция «Оливковая ветвь», действия которой направлены против курдских формирований.