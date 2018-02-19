Дерзкая и без штанов: После BAFTA Боня сразила поклонников новым образом

Мнения

Дерзкая и без штанов: После BAFTA Боня сразила поклонников новым образом

Не все поняли телеведущую.

Живот опустился, скоро рожать: Поклонники просят беременную Рапунцель не переживать из-за сестры

От Редактора

Живот опустился, скоро рожать: Поклонники просят беременную Рапунцель не переживать из-за сестры

Эмоции знаменитости сказались на ее "интересном" положении. 

Сюжеты :

Беременная защитница Дианы Шурыгиной опубликовала голое фото Владимир Жириновский хочет отобрать у Дерипаски его миллиарды В Британии осуждён преподаватель-извращенец, заставлявший жертву изнасиловать 4-летнего ребёнка Две больницы в Москве получили гранты за высокое качество работы Юрий Антонов рассказал поклонникам о состоянии своего здоровья Маша Малиновская рассказала о сложных отношениях с отцом Алсу оправдалась за долгий перерыв в карьере Анфиса Чехова поведала о своих юношеских переживаниях из-за лишнего веса Тиллерсон считает возможным введение новых санкций против РФ Рапунцель из «Дом-2» шокировала фанатов интимными подробностями Лукашенко не оценил решение судей во фристайле на Олимпиаде 2018 DJ Smash опубликовал гей-видео с Телепневым и Ванкевичем
| | Эрдоган предупредил Путина о возможном будущем Сирии

Эрдоган предупредил Путина о возможном будущем Сирии

Вчера, 20:59
В ходе недавно состоявшегося разговора Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, лидеры стран обсудили вероятные последствия для Сирии при поддержке формирований курдов. О телефонном звонке между президентом России и президентом Турции было сообщено на сайте Кремля.

Эрдоган предупредил Путина о возможном будущем Сирии

 

Официальный сайт Кремля обнародовал информации о состоявшемся разговоре по телефону между Реджепом Эрдоганом и Владимиром Путиным. Президент Турции рассказал о том, какие последствия могут ожидать Сирию, если в ней будет найдена поддержка формированиям курдов. Также лидеры России и Турции обсудили ситуацию в Африне и Идлибе. Путин сообщил Эрдогану о том, что операция «Оливковая ветвь», направленная на противодействие курдским формированиям, будет продолжена согласно плану.

Начиная с 19 февраля текущего года армия Турции проводит массированный артиллерийский обстрел Африн, целью которого является создание препятствия для ввода войск Сирии в данный район. С 20 января в Африне проходит операция «Оливковая ветвь», действия которой направлены против курдских формирований.
Новости по теме
Путин провёл телефонный разговор с Эрдоганом, обсудили Ирак и Сирию
Путин провёл телефонный разговор с Эрдоганом, обсудили Ирак и Сирию

Сегодня президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, политики обсудили проблемы Ирака и Сирии.

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии

Президент РФ Владимир Путин и его коллега из Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу, 26 ноября, провели телефонные переговоры. Главы государств в очередной раз

Путин обсудил с Эрдоганом по телефону ситуацию в Сирии
Путин обсудил с Эрдоганом по телефону ситуацию в Сирии

Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Турции Реджепом Эрдоганом ситуацию, сложившуюся в Сирии. В ходе продолжительной беседы глава российского

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости