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От Редактора

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| | Двух украинок и двух американцев задержали в Белграде за съемки здания Генштаба

Двух украинок и двух американцев задержали в Белграде за съемки здания Генштаба

Вчера, 20:47
Два американца и две украинки были задержаны в Сербии из-за того, что компания захотела запечатлеть военный объект, который находится неподалёку от Белграда. Такую информацию опубликовала пресс-служба Associated Press.

Двух украинок и двух американцев задержали в Белграде за съемки здания Генштаба

 

В письме правоохранительных органов написано, что данный объект является сооружением безопасности. Пойманные сейчас находятся в полицейском участке. Стоит отметить, что президент государства Александр Вучич рассказал, что ситуация не несёт какого-то серьёзного разбирательства.

Однако министр обороны Александр Вулин считает, что их поступок совсем не случайный. Очень часто сербская достопримечательность попадает под объективы камер от иностранных граждан, некоторые так вообще пытались попасть внутрь здания, хотя прекрасно знали, что сооружение контролируется сербскими солдатами.

Отметим, что это уже четвертый случай на территории Сербии, когда задерживают туристов из США за подобные проделки. Последний раз правоохранительные органы задержали американского спецназовца Дэвида Корберта, который при себе имел огнестрельное оружие без регистрационного номера. Мужчину задержали, когда он пытался сфотографировать военную казарму в городе Врдник.
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