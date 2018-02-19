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От Редактора

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| | Северная Корея обвинила США в попытке сорвать улучшение отношений с Сеулом

Северная Корея обвинила США в попытке сорвать улучшение отношений с Сеулом

Вчера, 20:51
Пхеньян обвиняет США в попытке сорвать налаживание отношений между КНДР и Южной Кореей. Об этом сообщают СМИ азиатской республики.

Северная Корея обвинила США в попытке сорвать улучшение отношений с Сеулом

 

Согласно материалам прессы, американцы хотят поставить точку в улучшающихся отношениях между Сеулом и Пхеньяном после погашения Олимпийского огня. Так, Белый дом якобы распространяет лживые сведения на тему того, что военные учения с Южной Кореей нужно возобновить после окончания спортивных игр. Также отмечается, что из-за политики Вашингтона в корейском регионе увеличивается напряженность.

В начале этого года стала заметна оттепель в отношениях между Сеулом и Пхеньяном. Обе стороны пришли к соглашению про отправку делегации из Северной Кореи на Игры в Пхенчхан, а потом МОК разрешил участвовать в ни атлетам из КНДР. Одновременно с этим США отложили на позднее время учения, вызвавшие неудовольствие в КНДР.
Никита Готский
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