Северная Корея обвинила США в попытке сорвать улучшение отношений с Сеулом

Пхеньян обвиняет США в попытке сорвать налаживание отношений между КНДР и Южной Кореей. Об этом сообщают СМИ азиатской республики.

Никита Готский

Согласно материалам прессы, американцы хотят поставить точку в улучшающихся отношениях между Сеулом и Пхеньяном после погашения Олимпийского огня. Так, Белый дом якобы распространяет лживые сведения на тему того, что военные учения с Южной Кореей нужно возобновить после окончания спортивных игр. Также отмечается, что из-за политики Вашингтона в корейском регионе увеличивается напряженность.В начале этого года стала заметна оттепель в отношениях между Сеулом и Пхеньяном. Обе стороны пришли к соглашению про отправку делегации из Северной Кореи на Игры в Пхенчхан, а потом МОК разрешил участвовать в ни атлетам из КНДР. Одновременно с этим США отложили на позднее время учения, вызвавшие неудовольствие в КНДР.