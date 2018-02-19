Владимир Жириновский хочет отобрать у Дерипаски его миллиарды

Именно так Жириновский отреагировал на разгоревшийся судебный процесс между деловыми партнёрами Олегом Дерипаска и Владимиром Потаниным по делу о прекращении продажи акций «Норникеля». Владимир Вольфович пригрозил всем российским олигархам из списков Forbes, а не только вышеупомянутым, что тех ожидают большие потери в сфере финансов, если Жириновский доберётся до президентского поста.
А именно им «придется вернуть государству денег и акций, полученных в 1990-е годы во время гайдаровской приватизации». «Самим бизнесменам-магнатам, скинув такой груз с плеч, заживется куда проще и радостнее», - говорится в сообщении. По мнению политика, отвечающего за справедливость в России, это также пойдёт на пользу россиянам: увеличится финансирование инфраструктуры, науки, производства.