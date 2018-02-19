Дерзкая и без штанов: После BAFTA Боня сразила поклонников новым образом

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Дерзкая и без штанов: После BAFTA Боня сразила поклонников новым образом

Не все поняли телеведущую.

Живот опустился, скоро рожать: Поклонники просят беременную Рапунцель не переживать из-за сестры

От Редактора

Живот опустился, скоро рожать: Поклонники просят беременную Рапунцель не переживать из-за сестры

Эмоции знаменитости сказались на ее "интересном" положении. 

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| | Владимир Жириновский хочет отобрать у Дерипаски его миллиарды

Владимир Жириновский хочет отобрать у Дерипаски его миллиарды

Вчера, 19:04
Эксцентричный политик Владимир Жириновский планирует свои президентские будни заранее. Одним из первых решительных действий будет лишение Олега Дерипаски статуса миллиардера.

Владимир Жириновский хочет отобрать у Дерипаски его миллиарды

 

Именно так Жириновский отреагировал на разгоревшийся судебный процесс между деловыми партнёрами Олегом Дерипаска и Владимиром Потаниным по делу о прекращении продажи акций «Норникеля». Владимир Вольфович пригрозил всем российским олигархам из списков Forbes, а не только вышеупомянутым, что тех ожидают большие потери в сфере финансов, если Жириновский доберётся до президентского поста.

А именно им «придется вернуть государству денег и акций, полученных в 1990-е годы во время гайдаровской приватизации». «Самим бизнесменам-магнатам, скинув такой груз с плеч, заживется куда проще и радостнее», - говорится в сообщении. По мнению политика, отвечающего за справедливость в России, это также пойдёт на пользу россиянам: увеличится финансирование инфраструктуры, науки, производства.
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