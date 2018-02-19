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Живот опустился, скоро рожать: Поклонники просят беременную Рапунцель не переживать из-за сестры

От Редактора

Живот опустился, скоро рожать: Поклонники просят беременную Рапунцель не переживать из-за сестры

Эмоции знаменитости сказались на ее "интересном" положении. 

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| | Путин выделил 8 млрд рублей для нужд НКО

Путин выделил 8 млрд рублей для нужд НКО

Вчера, 18:45
Владимир Путин выделяет денежные гранты в сумме 8 млрд рублей некоммерческим неправительственным организациям (НКО). О предоставлении денег лидер страны подписал соответственный указ.

Путин выделил 8 млрд рублей для нужд НКО

 

Как сообщается из указа, Путин предоставляет Фонду-оператору президентских грантов предусмотренную бюджетом субсидию в размере более восьми миллиардов рублей для организации и проведения конкурсов, а также предоставления их НКО, развивающих структуры гражданского общества, и реализующих всевозможные проекты в социальной сфере. Также сообщается, что Фонду необходимо до середины декабря нынешнего года провести не менее двух конкурсов среди НКО. В 2017 году для поддержки НКО власти выделили 6,5 миллиардов рублей. В прошедших конкурсах участвовало более 10 000 организаций.

По указу Путина в Архангельске откроется центр, где станут обучать школьников робототехнике. Проинвестировали школу в мэрии города, власти региона и местные некоммерческие структуры.
Никита Готский
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